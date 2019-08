Sampdoria, è fatta per Rigoni: i dettagli di CM.IT

CALCIOMERCATO SAMPDORIA RIGONI ZENIT - Si avvicina a grandi passi il ritorno in Italia di Emiliano Rigoni. Dopo i sei mesi della passata stagione all'Atalanta, l'esterno d'attacco è molto vicino alla Sampdoria.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , Rigoni si trasferirà in blucerchiato dalloin prestito oneroso per 500 mila euro con obbligo di riscatto, che scatterà in caso di disputa di almeno 15 partite, fissato a quota 9.5 milioni di euro. Oggi è attesa la definitiva fumata bianca per un rinforzo che l'allenatore Eusebioattende a braccia aperte.