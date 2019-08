CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA EMRE CAN SCAMBIO - La recente visita di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, a Barcellona ha dato il la ad una ridda di voci sul futuro di diversi calciatori. In casa blaugrana sembra ormai fuori dal progetto tecnico dell'allenatore, Ernesto Valverde, Ivan Rakitic. Il 31enne centrocampista croato, in scadenza di contratto nel 2021, è stato accostato ai bianconeri che, a loro volta, vorrebbero inserire nella trattativa Emre Can. Il 25enne calciatore tedesco di origine turche potrebbe, dunque, lasciare Torino dopo essere arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Liverpool.

Una soluzione che permetterebbe ad entrambi i club di realizzare importanti plusvalenze, ma l'ipotesi si scontra con le volontà del club spagnolo. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Spagna, il Barcellona sarebbe pronto a cedere Rakitic anche alla Juventus, ma solo a fronte di un corrispettivo economico. La valutazione del cartellino dell'ex Siviglia si aggira sui 40/50 milioni di euro e difficilmente, ad oggi, il club del presidentesi esporrà così tanto, vista anche la necessità di sfoltire la rosa e sistemare i conti. Vedremo cosa succederà da qui a lunedì 2 settembre, quando sul gong finale le cose potrebbero cambiare per accontentare tutte le parti in causa, magari virando su un prestito oneroso alto con obbligo di riscatto. Allo stato attuale, però, la situazione è quella che vi abbiamo appena illustrato.