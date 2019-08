CALCIOMERCATO MILAN KESSIE JUVE MATUIDI RAFINHA / La permanenza di Kessie al Milan non è ancora certa. Il Monaco non ha mollato la presa sul centrocampista e un'offerta sui 35 milioni di euro farebbe certamente vacillare il club rossonero, che non ritiene l'ivoriano indispensabile nel nuovo progetto di Giampaolo. Questi giorni saranno davvero caldi: in entrata il Milan, ad oggi, è concentrato esclusivamente su Correa ma se dovesse partire l'ex Atalanta, il mercato potrebbe riservare delle sorprese.

I rossoneri sarebbero chiamati a trovare un sostituto e potrebbero bussare alle porte dei grandi club, alle prese con gli esuberi. Tra questi c'è certamente lache deve cedere un suo giocatore: in cima alla lista dei partenti c'è, il francese campione del Mondo potrebbe diventare un'idea a basso costo degli ultimi giorni. Attenzione però ad altre piste, anche in casa Barcellona, ad esempio, a centrocampo sono in tanti e l'ideapotrebbe presto tornare di moda. Il Milan d'altronde ha bisogno di esperienza da affiancare ad una rosa troppo giovane.