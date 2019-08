CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC / Ancora a caccia dell'ultimo grande colpo di calciomercato, Inter e Juventus potrebbero entrare per l'ennesima volta in rotta di collisione, in territorio catalano. Da tempi non sospetti messo sul mercato dal Barcellona, Ivan Rakitic ha collezionato solamente 44 minuti nelle prime due giornate di campionato, partendo dalla panchina contro l'Athletic Bilbao e rimanendovi per tutta la partita contro il Real Betis.

Fedelissimo fino allo scorso anno di Valverde, che si è sempre opposto alla sua cessione, il centrocampista croato ha ricevuto ora dei chiari segnali in grado di infiammare gli ultimi giorni di calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI

L'ex Siviglia secondo la stampa catalana ha di recente rifiutato di essere utilizzato come pedina di scambio nell'affare Neymar e può vantare diversi estimatori, anche in Italia. Come è noto, il calciatore piace molto all'Inter, ma di recente si è parlato anche di uno scambio con Emre Can. Uno scenario che potrebbere prendere veramente corpo, visto che 'La TDT' parla di una nuova riunione tra Juve e Barça per l'acquisto di Rakitic.