JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA / In panchina al debutto contro l'Athletic, fuori dall'undici titolare anche questa sera contro il Betis: Ivan Rakitic sembra non essere, almeno al momento, un pilastro della formazione di Valverde.

Ildi questo inizio di stagione non contempla il centrocampista croato: nella gara di esordio in Liga, entro soltanto ad inizio ripresa dopo aver guardato tutto il primo tempo dalla panchina. Le cose ad una settimana di distanza non sono cambiate: Rakitic è stato mandato di nuovo in panchina e partirà da riserva la gara contro il. Notizie che ripropongono le notizie di mercato sul suo conto: nei giorni scorsi si era parlato di un possibile scambio con la Juvntus conin blaugrana, così come di un interesse dell'Inter alla ricerca di un innesto a centrocampo.