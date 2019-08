TORINO SASSUOLO VOTI DEL PRIMO TEMPO/All’Olimpico il primo tempo si chiude con il vantaggio dei granata, con il gol dell'ex Zaza. Il Sassuolo subito in difficoltà, quando il Torino va in pressione perde equilibrio e si sfalda. I padroni di casa sembrano voler riscattare la sconfitta europea e partono con la grinta giusta. Zaza guida gli affondi granta e trova il gol di testa su imbeccata di Ansaldi. Il Torino dopo una prima parte del match giocata con intensità, abbassa il ritmo e il Sassuolo inizia a prendere campo, senza però riuscire a sfruttare le poche occasioni che si crea. Caputo inconcludente. Manovra troppo scontata degli emiliani. De Silvestri e Ansaldi spingono sulle fasce, saltano l'uomo arrivando spesso in area.

Tanti falli da entrambe le parti che spezzano il gioco.

TABELLINO

TORINO-SASSUOLO: 1-0

TORINO(3-5-2): Sirigu 6; Izzo 6, Bonifazi 6, Bremer 6; De Silvestri 6.5, Baselli 6, Rincon6 , Lukic 5.5, Ansaldi6.5; Zaza 6.5, Belotti 6. A disp: Aina, Berenguer, Djidji, Gemello, Meite, Millico, Parigini, Rauti, Rosati, Singo. All. Mazzarri.

SASSUOLO(4-3-1-2): Consigli 6; Toljan 5.5, Marlon 6, Ferrari 5.5, Rogerio 5; Bourabia 6, Obiang 5.5 , Locatelli 5.5; Traorè 6; Boga5.5, Caputo5. A disp. Brignola, Djuricic, Duncan, Goldaniga, Gravillon, Mazzitelli, Muldur, Pegolo, Peluso, Raspadori, Russo, Tripaldelli. All. De Zerbi.

Marcatori: 14’ Zaza 8T)

Arbitro: Fabbri sez. di Ravenna

Ammoniti: 11’ Marlon (S), 24’ Ansaldi(T), 35’ Bremer(T), 48' Bourabia (S)

Espulsi: