Inter e Milan, Hutter apre all'addio di Rebic: le ultime

INTER MILAN REBIC / Occhi puntati su Ante Rebic in casa Inter e Milan. Del futuro dell'attaccante croato ha parlato l'allenatore dell'Eintracht Francoforte Adi Hutter, che come riportato da 'sportbuzzer.de' ha aperto ad un eventuale addio del 25enne: "Con tali giocatori devi essere sempre preparato ad un eventuale addio.

Noi siamo pronti. Abbiamo parlato chiaramente con lui: se c'è un altro club dovranno verificarsi tutte le condizioni necessarie, altrimenti resterà qui". Il croato è finito al centro delle critiche dopo la brutta prestazione in Europa League contro lo Stasburgo e Hutter 'avverte': "È un giocatore importante, ma se gioca come ha fatto giovedì, non tutti saranno felici, nemmeno lui". Il futuro di Rebic è sempre più in bilico: le milanesi restano alla finestra.