JUVENTUS CHIELLINI PARMA INTERVISTA / La Juventus centra la vittoria al debutto in campionato contro un Parma coriaceo soprattutto nel secondo tempo. Match winner del 'Tardini' Giorgio Chiellini, che nel postpartita ha commentato i tre punti in casa dei ducali. "È stato fondamentale non prendere gol, non era mai successo nel pre-campionato e nelle ultime uscite della scorsa stagione. Abbiamo giocato una partita da Juve, di carattere, siamo stati sempre sul pezzo. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare tanto, però credo che la vera Juve si vedrà in pieno inverno se non l'anno nuovo", ha detto in mixed zone.

Il difensore toscano ha parlato anche del nuovo allenatore, Maurizio Sarri: "È un lavoro a 360 gradi, è molto stimolante.

È un piacere veder crescere questa squadra anno dopo anno, alzare sempre il livello e accogliere tanti campioni. Io ho sempre la voglia di imparare e di crescere insieme ai miei compagni. Sono contento chesia di nuovo al mio fianco. Anche quando non giocherà, sarà fondamentale per questa squadra".

C'è spazio anche per un pensiero su Dybala e sul calciomercato: "Non ha giocato per scelta tecnica, avevamo altri 12-13 campioni fuori. Il mercato così non ha senso, dobbiamo prendere esempio dalla Premier League. Bisognerebbe equipararlo in tutta Europa. Spero e penso che a livello istituzionale, Fifa o Uefa, prendano la decisione di chiuderlo nello stesso momento almeno nei campionati principali".