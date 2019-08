CALCIOMERCATO LAZIO PAVLOVIC VISITE MEDICHE / La Lazio è vicinissima a tesserare il giovane serbo Strahinja Pavlovic, difensore di proprietà del Partizan Belgrado.

La strada verso l'ufficialità di questa operazione sarebbe stata bloccata da un imprevisto: secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', il 18enne non avrebbe superato le visite mediche. La giornata buona per superare questa situazione sarà quella di lunedì, momento in cui il calciatore sosterrà nuovi test.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!