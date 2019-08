p>CALCIOMERCATO LAZIO KALINIC / Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero' ci sono da registrare alcuni problemi nella trattativa per il rinnovo di contratto di Felipecon laarrivati a questo punto non è da escludere allora che l'attaccante ecuadoriano possa lasciare la capitale negli ultimi giorni di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La Lazio da tempo è sulle tracce di un attaccante: piacciono sempre Llorente e Petagna ma nelle ultime ore anche il profilo di Nikola Kalinic è stato accostato al mercato biancoceleste dopo la super offerta del Fenerbache. L'attaccante croato dell'Atletico Madrid, ammirato in Italia con le maglie della Fiorentina e del Milan, rimane fuori dai piani di Simeone e potrebbe rilanciarsi in Serie A.