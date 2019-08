Napoli, blitz Llorente

NAPOLI LLORENTE / Futuro ancora da decifrare per Fernando Llorente che, libero da vincoli contrattuali dopo la scadenza dell'accordo col Tottenham, a 34 anni compiuti continua ad avere tanti estimatori in giro per l'Europa e vuole scegliere con attenzione la miglior soluzione per quello che sarà con ogni probabilità l'ultimo contratto importante della sua carriera.

Nelle scorse ore in Inghilterra si sono diffuse voci secondo cui avrebbe scelto di tornare in Premier League, ma la partita pare tutt'altro che chiusa.

In Serie A sono diversi i club che, in attesa che si risolvano altre questioni di primo piano in attacco, continuano a tener vivi i contatti con lo spagnolo ex 'Spurs'. Dall'Inter al Napoli, in particolare, che secondo il 'Corriere dello Sport' incontrerà domani a Castelvolturno l'entourage del calciatore per fare il punto della situazione. Llorente vorrebbe un triennale a 4 milioni di euro a stagione: richiesta ritenuta troppo elevata dal club azzurro che raggione su un contratto annuale con opzione di rinnovo o un biennale, ma comunque a cifre più basse.