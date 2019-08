Lazio, infortunio Lazzari: operazione oggi, le ultime

LAZIO LAZZARI / Manuel Lazzari si sottoporrà quest'oggi all'intervento chirurgico per ridurre la frattura al terzo metacarpo della mano destra, occorsa ieri al giocatore della Lazio durante l'amichevole con la Primavera biancoceleste.

L'esterno sarà ricoverato in Paideia alle ore 12.30. Si teme circa un mese di stop, lo staff medico tenterà un recupero lampo per permettere a Lazzari di essere a disposizione per il derby con ladel 1 settembre, con l'utilizzo di un tutore, anche se l'ipotesi appare piuttosto complicata.