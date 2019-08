PAGELLE E TABELLINO DI MANCHESTER CITY-TOTTENHAM / Nella splendida cornice dell'Etihad Stadium, Manchester City e Tottenham pareggiano 2-2. Una partita dominata dal City che passa in vantaggio al 20' con Sterling che spinge in porta di testa un assist chirurgico di De Bruyne. Gli spurs rispondono subito con un sinistro piazzato di Lamela che prende in controtempo Ederson e sigla il pareggio. Al 35' sale ancora in cattedra Kevin De Bruyne che serve ad Auguero un pallone raso terra solo da spingere in porta, citizens di nuovo avanti. Il pareggio arriva dal solito Lucas, non passa neanche un minuto da quando entra in campo che sugli sviluppi di un calcio d'angolo salta in testa a Walker ed insacca il gol del pareggio. Gabriel Jesus al 91' segna il gol che fa esultare i tifosi di casa, però poi annullato dal Var per fallo di mano di Laporte. Partita divertente che rispetta le aspettative del pronostico.

Manchester City

Ederson 5.5- Sul gol di Lamela poteva fare di più, il tiro era abbastanza centrale. Strano farsi cogliere in controtempo per lui.

Walker 5.5- Spinge molto poco in fase offensiva e si fa saltare in testa da Lucas che è la metà di lui. Non bene.

Otamendi 6- Quando c'è da usare il fisico è sempre pronto, insieme a Laporte rendono inoffensivo Kane. Anche in fase offensiva fa molte sponde.

Laporte 5.5- Imposta bene da dietro, e con l'aiuto di Otamendi tiene a bada Kane. Posizionato male in occasione del gol di Lamela

Zinchenko 6- Spinge molto in avanti tentando anche un paio di conclusioni da fuori. Si fa male a cinque minuti dalla fine ma stringe i denti.

Rodri 5.5- Molti passaggi corti, qualche cambio di gioco ed un tiro da fuori, niente di più. Buona prova senza brillare. (dal 77' D.Silva sv)

Gundogan 6- Dei tre di centrocampo è quello che si vede meno, pochi palloni giocati e pochi recuperati. Fa il minimo indispensabile

De Bruyne 7.5- Serve due assist da fenomeno, il primo sulla testa di sterling per l'1-0 e l'altro che permette ad Aguero di insaccare facile il 2-1. DI un altro livello.

Bernardo Silva 6.5- Grande tecnica e non solo, preziosissimo il suo lavoro di pressing a tutto campo. (dal 80' Mahrez S.V.)

Sterling 6.5- Mette in mostra tutte le sue qualità a discapito del malcapitato Walker-peters. Segna il gol dell'1-0 finalizzando di testa un assist al bacio di De Bruyne. Si spenge un po' nel secondo tempo.

Aguero 7- Il solito killer d'area, il primo pallone pulito che gli arriva in area, servito dal solito De Bruyne, lo mette alle spalle di Lloris. Esce arrabbiatissimo dal campo (dal 66' Gabriel Jesus 6 - Si fa vedere spesso e mette in porta il gol annullato per fallo di mano di Laporte.)

All.

Guardiola 6.5- Il suo City è un vero spettacolo per gli occhi, come ogni sqaudra che allena. Discute con Aguero in occasione della sostituzione dell''argentino, riappacificati poi con un abbraccio.

Tottenham

Lloris 5.5 - Non può nulla nei gol subiti, ma spesso rischia troppo con i piedi.

Walker-peters 5 - Dorme e si perde Sterling in occasione dell'1-0, il numero 7 avversario lo supera troppo facilmente.

Sanchez 5.5 - Si stacca spesso dalla linea difensiva per pressare De Bruyne, ma senza creare problemi all'avversario che fa due assist. Bene al rientro dagli spogliatoi

Alderweireld 5.5 - Marcare il kun Aguero non è mai semplice, infatti non lo vede sbucare alle sue spalle quando mette dentro il 2-1. Molto più attento nella ripresa

Rose 5.5- Sempre pressato dall'onnipresente Bernardo Silva, sbaglia tanti palloni in uscita. Ha poco spazio per spingere in avanti

Sissoko 5.5- Tocca pochi palloni e si nasconde molto. Non il solito straripante Sissoko.

Winks 6- Tutti i palloni passano dai suoi piedi a centrocampo, fondamentale nel giro palla e preciso nei passaggi. Può inventare poco però contro un City schiacciante.(dal 56' Lucas 7- Non passa nemmeno un minuto e sigla subito il gol del 2-2. Su calcio d'angolo si inserisce e stacca saltando in testa a Walker. Sempre decisivo)

Ndombele 5.5- Tocca pochissimo il pallone, ma quando lo fa è per recuperarlo. Buona la fase difensiva.

Eriksen 5.5- Primo tempo buono in cui prova spesso ad impostare da dietro. Nel secondo tempo scompare. (dal 90' Skipp S.V.)

Lamela 6.5- Segna il gol del pareggio con un sinistro che sorprende Ederson. Serve anche l'assist da calcio d'angolo sul secondo pareggio spurs. Ottima partita del coco. (dal 85' Lo Celso S.V.)

Kane 5- Mai pericoloso, non tocca mai palla nella trequarti avversaria. Praticamente nullo.

All. Pochettino 6.5- Mette in campo un Tottenham molto ordinato che riesce a fermare la migliore squadra inglese. Forse Lucas andava messo dall'inizio.

Arbitro: Michael Oliver 6- Partita non difficile da dirigere, lascia correre molto e ammonisce solo un giocatore (Sterling). Il Var lo aiuta ad annulare il 3-2 di Gabriel Jesus.

Tabellino

Manchester City - Tottenham 2-2

Manchester City: Ederson; Walker. Otamendi, Laporte. Zinchenko, Rodri (77' D.Silva), Gundogan, De Bruyne, B.Silva (80' Mahrez), Sterling, Aguero (66' G.Jesus). In panchina: Bravo; Cancelo, Foden, Fernandinho. All. Guardiola

Tottenham: Lloris; Walker-peters, Sanchez, Alderweireld, Rose, Sissoko, Winks (56' Lucas), Ndombele, Eriksen (90' Skipp), Lamela (85' Lo Celso), Kane. In Panchina: Gazzaniga; Davies, Dier,Vertonghen. All. Pochettino.

Marcatori: 20' Sterling (M), 23' Lamela (T), 35' Aguero (M), 56' Lucas (T)

Ammoniti: Sterling

Marco Deiana