CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Colpo di scena improvviso. La Roma, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Edin Dzeko che ha prolungato fino al 2022 il proprio contratto precedentemente in scadenza nel 2020, chiudendo di fatto la lunga trattativa con l'Inter che da settimane lavora all'acquisto del bosniaco destinato a rimanere nella Capitale.

"Prima che finisse la scorsa stagione avevamo già maturato la decisione: Dzeko sarebbe stato uno dei pilastri sul quale fondare la nuova squadra" ha dichiarato il CEO giallorosso Guido Fienga.

Nella nota diramata sul proprio sito ufficiale dal club romanista, anche le parole del bosniaco: "In queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il club desiderasse che io restassi". Dopo quelli di Under e Zaniolo, dunque, un altro importantissimo rinnovo per la Roma che blinda un altro tassello fondamentale per la rosa di Fonseca.