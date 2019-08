Juventus, dalla Spagna: occhi su Odriozola

CALCIOMERCATO JUVENTUS ODRIOZOLA REAL MADRID - Con l'addio di Cancelo, passato al Manchester City, e l'arrivo di Danilo, sempre dai 'Citizens', la questione fasce in casa Juventus potrebbe essere chiusa, vista la duttilità del brasiliano e di De Sciglio, utilizzabili anche a sinistra per far rifiatare Alex Sandro dopo la partenza di Spinazzola in direzione Roma. E mentre torna di moda l'idea Alex Telles, soprattutto col Porto fuori dalla Champions League, ecco un'altra opzione per il reparto degli esterni.

Secondo 'Don Balon', i bianconeri avrebbero messo nel mirino Alvarodel. Il 23enne è chiuso dae sarebbe finito dietro nelle gerarchie dianche all'adattabile. Per questo motivo, avrebbe chiesto al suo agente di trovargli un'altra sistemazione. Quello del basco sarebbe uno dei nomi più graditi al tecnico Maurizioe presto la Juventus potrebbe presentare un'offerta importante al Real, disposto ad ascoltare proposte ricordando che la scorsa estate versarono nelle casse dellaben 40 milioni di euro. Tutto, però, sarebbe condizionato dalla partenza, o meno, di Daniele, nel mirino di, che porterebbe nelle casse bianconere 30 milioni da reinvestire sul mercato.