ATALANTA MARTINEZ / Nuova idea per l'attacco dell'Atalanta. Dopo Muriel e Zapata, la 'Dea' potrebbe puntare su un terzo 'cafetero' per il reparto offensivo. Con Musa Barrow che potrebbe lasciare il club bergamasco in prestito, il club vorrebbe investire per un nuovo rinforzo in attacco, complice il triplo impegno stagionale.

L'intenzione della società è quella di regalare a misterun giocatore all'altezza e per questo il nome più in voga è quello di Roger, ex attaccante di, ora in Messico, al. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

Come riferisce 'Sky Sport' sarebbe già in corso una trattativa tra la società centroamericana e l'Atalanta. Il giocatore, che avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento, ritroverebbe in squadra i compagni di nazionale Muriel e Zapata. I tre si conoscono molto bene e questo sarebbe un grande vantaggio per Gasperini. Il nodo principale però riguarda il costo del cartellino. L'attaccante è valutato 15 milioni di euro, ma Percassi vorrebbe spendere una cifra inferiore.