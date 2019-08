Inter e Roma, da Dzeko a Icardi: tutti in attesa di... Neymar. Le ULTIME di CM.IT

INTER ROMA DZEKO ICARDI / Tutti in attesa di Neymar. L'affare dell'estate, col brasiliano in uscita dal Psg e conteso da Barcellona e RealMadrid, può dare il via ad un effetto domino internazionale tra grandi attaccanti ed in attesa di capire cosa succederà tra Parigi e la Spagna, le altre operazioni restano in standby. Anche e soprattutto in Italia, dove i discorsi si intrecciano in una grande partita a scacchi dove nessuno vuole fare, al momento, la prima mossa per non rischiare di dare vantaggi alle altre concorrenti.

Veniamo al caso Edin Dzeko. Il bosniaco vuole l'Inter e non si registrano passi indietro. Nelle ultime ore sono circolate voci su una possibile permanenza in giallorosso col club deciso a trattenerlo nonostante il contratto in scadenza a fine stagione.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento non sono in programma incontri tra la Roma e l'Inter, né tra la Roma e l'entourage del calciatore. La trattativa, in questa fase, è soprattutto tra i club dopo la serie di faccia a faccia tra l'intermediario Silvano Martina e le società. Tutti aspettano le mosse degli altri in un delicato gioco di equilibri che può essere rotto da un momento all'altro dal trasferimento di Neymar.

Per quanto riguarda Icardi, in cima alle preferenze della Roma, mentre la moglie-agente Wanda Nara continua a trattare su più tavoli, nella testa dell'argentino rimane in pole position l'ipotesi Juventus che al momento però è bloccata dalla necessità di sfoltire la rosa e riequilibrare i bilanci. Dovesse non concretizzarsi la pista bianconera, la Roma è pronta a chiudere garantendo ad Icardi un ingaggio importante.