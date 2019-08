Juventus, Mandzukic ha deciso

JUVENTUS MANDZUKIC / C'è anche Mario Mandzukic nella lista dei nomi eccellenti che il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha in mente di tagliare per esigenze di organico. L'abbondanza di attaccanti chiude alla permanenza del croato nonostante il buon ritiro estivo e si cerca una sistemazione.

Sfumata l'ipotesi Premier League, per Mandzukic c'è stato un tentativo concreto del Borussia Dortmund . Secondo 'Tuttosport' però il classe '86 preferirebbe il ritorno alche sta allestendo una grande squadra e vuole tornare ai vertici anche in Europa. Il club gli garantirebbe l'attuale ingaggio da 5,5 milioni, ma non il posto da titolare dove Lewandowski resta inamovibile. Kovac, comunque, lo stima e con un'offerta da 5 milioni di euro potrebbe convincere i bianconeri.