Calciomercato Juventus, dalla Spagna: mega offerta per Neymar

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR / Nel giorno del blitz a Parigi del Barcellona per Neymar, alcuni media spagnoli continuano a parlare di numerose insidie per il club catalano. Secondo 'MARCA', ad esempio, il Psg avrebbe chiesto ben 250 milioni di euro al Barça proprio per impedire un ritorno del brasiliano in Spagna.

Secondo 'Don Balon', ad approfittare di questo muro innalzato dal Qatar potrebbe essere la, pronta a mettere sul piatto della bilancia 120 milioni di euro più il cartellino di, valutato attorno ai 70-80 milioni di euro. Uno scenario che sembra abbastanza complicato da realizzare a meno di clamorosi colpi di scena.