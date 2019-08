Napoli, bloccato Llorente: il piano di De Laurentiis

NAPOLI LLORENTE / Il Napoli mette le mani su Hirving Lozano ma non si ferma.

Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole un grande attacco e sfida Juventus e Roma per Mauro Icardi : l'argentino messo in vendita dall'è il primo obiettivo e i partenopei faranno di tutto per metterlo a disposizione di mister Carlo Ancelotti, ma la trattativa non è semplice e per questo si tengono calde altre vie alternative.

Su tutte quella che porta all'esperto Fernando Llorente, libero dopo la scadenza del contratto col Tottenham. Il Ds Giuntoli secondo 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe già bloccato lo spagnolo 34enne e chiesto al procuratore di aspettare un attimo prima di accordarsi eventualmente con un altro club. Qualora Icardi dovesse dire ancora 'no', gli azzurri andrebbero quindi a chiudere per l'attaccante passato anche per la Juventus.