CALCIOMERCATO LECCE CHOUPO-MOTING / Continua la campagna di rafforzamento del Lecce di Fabio Liverani. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' tra i vari profili vagliati per il reparto offensivo ci sarebbe anche Eric Choupo-Moting che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco.

Con un ampio passato in Bundesliga tra, il 30enne camerunense sarebbe il partner perfetto di Lapadula per qualità ed esperienza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI