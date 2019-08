Torino, infortunio Izzo: le condizioni del difensore

TORINO IZZO INFORTUNIO CONDIZIONI / Armando Izzo è uscito malconcio dalla vittoria nella gara di andata di Europa League contro lo Shakhtyor di giovedì sera.

Lo stessonel tardo pomeriggio di oggi ha diramato un comunicato ufficiale riguardante anche le condizioni fisiche dell'ex Genoa: "Terapie per Izzo, uscito anzitempo giovedì sera contro lo Shakhtyor Soligorsk per un trauma contusivo alla coscia destra e per un forte trauma alla mano destra: i primi esami hanno escluso fratture, tuttavia lo staff medico valuterà giorno per giorno l’evoluzione dell’infortunio".