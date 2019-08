CALCIOMERCATO INTER ROMA ULTIME DZEKO / Piazzato il grande colpo con l’acquisto di Romelu Lukaku, l'Inter non si ferma e continua a lavorare per accontentare il tecnico Antonio Conte che per completare il pacchetto di attaccanti a sua disposizione ha chiesto anche il romanista Edin Dzeko. La dirigenza nerazzurra ha ribadito al consulente del bosniaco, Silvano Martina, la ferma volontà di portarlo a Milano anche negli incontri andati in scena negli ultimi giorni.

L’ultimo in ordine cronologico, come raccontato da Calciomercato.it , ha visto l'agente Martina a colloquio con il Ds della Roma, Gianluca Petrachi , nel capoluogo lombardo.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società romanista è ovviamente consapevole della volontà del suo attaccante di trasferirsi all'Inter che non è mai cambiata, ma spera di individuare il sostituto dell'ex Manchester City prima di dare il via libera alla cessione. Dall'altra parte, l'Inter conta di accelerare i tempi e sembra disposta ad alzare l'offerta da 15 milioni di euro portandola a circa 18 milioni bonus compresi. Rilancio convinto: novità importanti potrebbero arrivare già entro Ferragosto.