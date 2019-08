GENOA SASSUOLO KOUAME BABACAR / Christian Kouame come erede di Kevin-Prince Boateng. Il Sassuolo è in cerca di un sostituto del ghanese, finito alla Fiorentina e avrebbe individuato nel giovane attaccante ivoriano il profilo ideale.

I contatti con ilsi sono infittiti nelle ultime ore e i neroverdi sarebbero pronti a formulare una prima proposta.

L'operazione, sottolinea 'Sky Sport', potrebbe portare il giovane attaccante in Emilia, mentre in Liguria finirebbe Khouma Babacar. Uno scambio di attaccanti che vedrebbe anche il Genoa ricevere un compenso economico dalla società del presidente Squinzi. Ancora però non c'è accordo riguardo alla cifra economica pattuita, ma le due parti continuano a trattare.