CALCIOMERCATO MILAN CONTI / Conti potrebbe presto lasciare il Milan.

Martoriato da seri problemi fisici, il terzino ora vuole giocare con regolarità, cosa che non può garantirgli Giampaolo che gli preferisce Calabria, per questo sta pensando di andare altrove. Secondo 'Sky Sport' la sua destinazione potrebbe essere il Parma. L'operazione si chiuderebbe, però, solo con la formula del prestito dato che i rossoneri non vogliono perdere la proprietà del suo cartellino.