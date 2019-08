CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN INSTAGRAM / Radja Nainggolan ad un passo dal volare verso il ritorno a Cagliari.

Le visite mediche del centrocampista belga con i sardi saranno svolte lunedì , mentre è di pochi minuti fa l'ultima storia 'Instagram' del ninja che con un breve video ha di fatto salutato i suoi compagni di squadra dell'Inter, taggando anche la società nerazzurra. Il breve messaggio in video recita: "All the best my friends".