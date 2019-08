INTER NAINGGOLAN CAGLIARI / Radja Nainggolan torna al Cagliari: dopo l'incontro ieri tra il presidente Giulini, la dirigenza nerazzurra e lo stesso calciatore, oggi è arrivato il via libera dalla Cina.

ha dato il suo ok all'operazione: prestito secco per il belga che già domani si allenerà ad Assemini, mentre le visite mediche saranno svolte lunedì. Dopo appena un anno in nerazzurro e a cinque anni dalla sua ultima apparizione con la maglia rossoblù, Nainggolan ha scelto di ripartire dalla Sardegna