SERIE A ANTICIPI / Annunciati dalla Lega Serie A gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate di campionato. Ad aprire le danze, come lo scorso anno, sarà la Juventus campione d'Italia in carica. I bianconeri saranno ospiti del Parma: fischio d'inizio alle 18 di sabato 24. Alle 20.45 andrà invece in scena il big match di giornata: Fiorentina-Napoli.

Tutte le altre gare si giocheranno domenica alle 20.45, ad eccezione di, in programma alle 18 e di, che si disputerà lunedì alle 20.45.

Prima gara della seconda giornata sarà il derby Bologna-Spal, in programma venerdì 30 alle 20.45. Sabato 31 alle 18 esordio a San Siro per il Milan contro il Brescia, mentre alle 20.45 la supersfida Juventus-Napoli. Domenica alle 18 il derby Lazio-Roma. Tutti gli altri incontri si giocheranno domenica alle 20.45.