Calciomercato Napoli, pista Lasagna: l'agente smentisce

CALCIOMERCATO NAPOLI LASAGNA UDINESE / Il nome di Kevin Lasagna è stato a più riprese accostato al Napoli nelle passate sessioni di mercato.

Una pista che però sembra non essere più di particolare attualità, stando a quanto dichiarato dal suo agente, Massimo, a 'Radio Marte'. "E' un giocatore dell'e resterà in Friuli - ha spiegato - A chi non piacerebbe l'interesse del Napoli? Ma non sentoda un po', in ogni caso dovrebbero prima parlare con la società".