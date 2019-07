CALCIOMERCATO TISSONE / Centosessantadue volte in Serie A e la voglia di riprendere un percorso interrotto nel 2013: per Fernando Tissone il richiamo dell'Italia è forte e questa potrebbe essere l'estate giusta per mettere a tacere la nostalgia e tornare a calcare i campi del Belpaese. Classe 1986, il centrocampista argentino è reduce dall'esperienza in Portogallo con la maglia del Nacional, impreziosita anche da una rete.

Nella sua carriera ha già vestito le maglie diin Italia e ora che è libero da impegni contrattuali potrebbe rappresentare un'occasione da cogliere: in Serie A la sua esperienza potrebbe far comodo ache sono alla ricerca di un centrocampista, ma anche le big di Serie B potrebbero fare un pensierino sul suo nome. Dalall', passando per: tra il massimo campionato e la serie cadetta, la voglia di Italia di Tissone può trovare una nuova casa.