Violate alcune norme del Fair Play Finanziario interno

Stop al mercato e super multa per aver violato alcune norme del Fair Play Finanziario interno. È questa la pesante sanzione comminata dalla Federazione ai danni del grande club.

Parliamo di campionato inglese e, soprattutto, del Chelsea. I londinesi hanno ricevuto una squalifica di 1 anno con la condizionale per l’ingaggio di giocatori della prima squadra, sostanzialmente il blocco del mercato.

Non finisce qui, anche una squalifica di 9 mesi per la registrazione di giocatori del settore giovanile e una maxi multa di 10 milioni di sterline – circa 12 milioni di euro – dalla Premier League per violazioni delle norme finanziarie durante il periodo in cui Roman Abramovich era ancora proprietario del club.

Il Chelsea ha risposto con un lungo comunicato, in cui annuncia di aver “raggiunto un accordo con la Premier League in merito a questioni regolamentari pregresse, segnalate spontaneamente dal club nel 2022“.

Allo stesso tempo ‘scarica’ tutte le responsabilità alla vecchia gestione, cioè ad Abramovich: “Il club ha volontariamente segnalato a tutti gli organi di controllo competenti potenziali violazioni del regolamento avvenute in passato, tra cui la mancata presentazione di bilanci completi risalenti a oltre un decennio fa.

Nel corso di un’ampia indagine della Premier League, il club ha proattivamente divulgato migliaia di documenti. Inoltre, quando la Premier League ha richiesto informazioni, il club ha fornito tempestivamente risposte esaustive e ha agevolato tutte le piste di indagine a supporto di un processo complesso ed estremamente approfondito.

Dopo una approfondita analisi finanziaria condotta dalla Premier, si è concluso che “in nessun caso il club avrebbe superato la perdita massima consentita di 105 milioni di sterline nel periodo di valutazione triennale previsto dal Regolamento”.

“Il club accetta integralmente i termini dell’accordo – evidenzia il Chelsea al termine della lunga nota – La restrizione di nove mesi sulla registrazione dei giocatori dell’Academy si applica immediatamente, ma solo ai giocatori dell’Academy che sono stati precedentemente registrati presso un altro club della League o della EFL nei 18 mesi precedenti. Non si applica ai giocatori attualmente iscritti al Chelsea, ai giocatori internazionali o ai giocatori che stanno presentando la loro prima domanda di registrazione nella categoria Under 9″.