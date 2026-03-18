UFFICIALE l’esonero di Nicola: già scelto il nome del sostituto

La Cremonese cambia allenatore dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro la Fiorentina, la quarta consecutiva. L’ultima vittoria di Vardy e compagni, ora terz’ultimi, risale a dicembre

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato qualche istante fa: Davide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese. Il club lombardo lo ha esonerato dopo la pesante sconfitta casalinga dello scontro salvezza con la Fiorentina, un 4-1 che ha definitivamente convinto la dirigenza a cambiare guida tecnica.

“U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

La Cremonese aveva iniziato alla grande la stagione, il ritorno in Serie A – vittoria in casa del Milan alla prima e successo in trasferta col Sassuolo alla seconda – subendo poi una tremenda involuzione di prestazioni e soprattutto risultati negli ultimi mesi. Basti pensare che l’ultimo successo risale addirittura al 7 dicembre scorso, cioè al 2025, 2-0 contro il Lecce. Da lì in poi 4 pareggi e ben 11 sconfitte, le ultime 4 consecutive.

Adesso Vardy e compagni occupano il terz’ultimo posto, con 24 punti, che varrebbe la B. Per evitare la retrocessione, la società ha scelto Marco Giampaolo.