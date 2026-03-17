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Offertona per Thuram: l’avventura con l’Inter sembra agli sgoccioli

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Il club nerazzurro è pronto a cedere il francese. Occhio alla Juve

La terza stagione di Marcus Thuram in Serie A è la peggiore in assoluto e potrebbe essere anche l’ultima con la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro è pronto infatti ad ascoltare offerte per l’attaccante francese, il cui contratto scade a giugno 2028.

Thuram disperato
Offertona per Thuram: l’avventura con l’Inter sembra agli sgoccioli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La cessione di Thuram, tuttavia, non si presenta affatto semplice: il 6 agosto prossimo compirà 29 anni, ha già un ingaggio importante (6 milioni netti) e, appunto, è reduce da un’annata deludente. Ma potremmo dire anche da un anno e mezzo. Di certo il Thuram attuale è un lontanissimo parente di quello ammirato nella stagione dello Scudetto della seconda stella.

Per il figlio d’arte potrebbe davvero provarci la Juventus, ma è chiaro che l’Inter preferirebbe venderlo all’estero. La ‘speranza’ è rappresentata dalla Premier, così come dall’Arabia. Secondo ‘Tuttosport’, proprio dalla Saudi Pro-League potrebbe arrivare, o meglio dire sarebbe attesa una grande offerta per il cartellino del classe ’97. Magari non da 85 milioni, la cifra della clausola valida a luglio, ma comunque una proposta sufficiente per strappare il sì di Marotta e Ausilio.

Thuram punta la Juve? Soldi e contropartita all’Inter

Thuram con maglia Juve
Thuram punta la Juve? Soldi e contropartita all’Inter (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

In tal caso servirebbe l’ok del numero 9 a lasciare il calcio che conta per trasferirsi in Arabia, peraltro in un momento rischioso a causa della guerra in Medio-Oriente.

Probabilmente Thuram preferirebbe rimanere in Europa, ad alti livelli, e magari la stessa Juve potrebbe essere la destinazione a lui più gradita. A Torino andrebbe a giocare con suo fratello Khephren, coi bianconeri che potrebbero mettere sul piatto soldi e contropartita, uno tra David e Nico Gonzalez.

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