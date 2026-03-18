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Pio Esposito in Premier, l’annuncio dell’agente: “Per 10 anni”

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Otto gol e sei assist: questo fin qui il bottino del classe 2005 in maglia nerazzurra

Pio Esposito ha attirato l’attenzione di alcuni dei principali club europei. Il bomber dell’Inter piace soprattutto in Premier League, nella fattispecie ad Arsenal e Newcastle. Addetti ai lavori, probabilmente lo stesso club nerazzurro si aspettano offerte di altissimo livello per il classe 2005.

Pio Esposito esulta dopo un gol con l'Inter
Pio Esposito-Arsenal, l’annuncio dell’agente: “Per 10 anni” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A meno di clamorose sorprese, però, l’avventura di Pio Esposito a Milano è destinata a proseguire. Intervistato da ‘Radio CRC’, l’agente del centravanti campano ha dichiarato che il suo assistito “sta bene all’Inter”, e che “sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni. Il ragazzo – ha aggiunto Mario Giuffredi – ora è innamorato dell’Inter”.

Pio Esposito viene paragonato a diversi grandi bomber del passato, vedi Bobo Vieri: “A me non piacciono gli accostamenti, specie quando i giocatori sono giovani – ha evidenziato l’agente del 20enne di Castellammare di Stabia – Deve essere se stesso e sviluppare un suo modo di giocare personale. Quando si fanno degli accostamenti, si creano delle aspettative che non servono a niente”.

Autore di 8 gol e 6 assist nella sua prima stagione in nerazzurro, Pio Esposito dovrebbe legarsi ulteriormente all’Inter nei prossimi mesi. In discussione, infatti, c’è il rinnovo del contratto (la scadenza potrebbe essere spostata a giugno 2031) con innalzamento se non raddoppio del suo attuale stipendio, che è di poco superiore al milione di euro.

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