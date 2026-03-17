Un big blaugrana per abbassare di molto il prezzo del difensore nerazzurro

Il Barcellona fa sul serio per Bastoni, con l’Inter che potrebbe spalancare un portone alla cessione qualora il difensore chiedesse di essere lasciato libero di trasferirsi in blaugrana dopo sette anni in nerazzurro.

‘La Gazzetta dello Sport’ ha scritto che l’Inter potrebbe farsi ‘bastare’ 50 milioni più bonus per il cartellino del classe ’99, ma probabilmente la richiesta per il numero 95 – almeno in partenza – sarebbe più alta. Fonti catalane come ‘Sport’ parlano di 70 milioni di euro, nonché di una certa fiducia da parte di Laporta e soci sul fatto di poter arrivare a un accordo.

Tra le righe è stata paventata la possibilità di un’operazione con dentro almeno una contropartita tecnica. Si tratterebbe di un tentativo da parte del Barcellona, che come noto non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario, per abbassare l’esborso economico.

Il Barça potrebbe proporre Eric Garcia, difensore classe 2001 già in passato accostato alle big di Serie A, Inter compresa. Per Flick è un giocatore importante, ma non imprescindibile. Restando sui difensori, occhio anche al nome di Christensen, danese di 29 anni cercato in passato dai nerazzurri ma ai box almeno fino ad aprile per la rottura dei legamenti.

Gli altri due nomi che potrebbero essere offerti nell’ambito dell’operazione Bastoni, sono decisamente pesanti. Il primo, ma non in ordine, è quello di Ronald Araujo.

L’uruguagio è stato trattato dalla Juve nel gennaio di un anno fa e quest’anno è stato fuori a lungo per gravi problemi di salute mentale. Al di là di questo, è un giocatore fragile sul piano fisico (ha avuto seri infortuni nel recente passato) e ha uno stipendio molto alto, circa 7/8 milioni di euro netti.

Bastoni-Barcellona, anche Ferran Torres potrebbe essere offerto all’Inter

Guadagna un po’ di meno, circa 5/6 milioni il secondo grande nome che potrebbe essere offerto all’Inter. Parliamo di Ferran Torres, esterno spagnolo classe 2000 che a Chivu potrebbe fare molto comodo per un eventuale passaggio al 3-4-2-1 o 4-2-3-1.

Con Araujo e soprattutto Ferran Torres, la società di Laporta proverebbe a percorrere la strada di uno scambio alla pari o quasi. Sappiamo bene, però, come l’Inter sia piuttosto restia agli scambi o comunque all’inserimento di contropartite. Per Bastoni, quindi, servirebbe verosimilmente un’offerta importante del tutto in denaro.