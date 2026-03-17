Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bastoni-Barcellona, le contropartite per l’Inter: due nomi clamorosi

Foto dell'autore

Un big blaugrana per abbassare di molto il prezzo del difensore nerazzurro

Il Barcellona fa sul serio per Bastoni, con l’Inter che potrebbe spalancare un portone alla cessione qualora il difensore chiedesse di essere lasciato libero di trasferirsi in blaugrana dopo sette anni in nerazzurro.

Bastoni con maglia Barcellona e Inter
Bastoni-Barcellona, le contropartite per l’Inter: due nomi clamorosi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

‘La Gazzetta dello Sport’ ha scritto che l’Inter potrebbe farsi ‘bastare’ 50 milioni più bonus per il cartellino del classe ’99, ma probabilmente la richiesta per il numero 95 – almeno in partenza – sarebbe più alta. Fonti catalane come ‘Sport’ parlano di 70 milioni di euro, nonché di una certa fiducia da parte di Laporta e soci sul fatto di poter arrivare a un accordo.

Tra le righe è stata paventata la possibilità di un’operazione con dentro almeno una contropartita tecnica. Si tratterebbe di un tentativo da parte del Barcellona, che come noto non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario, per abbassare l’esborso economico.

Il Barça potrebbe proporre Eric Garcia, difensore classe 2001 già in passato accostato alle big di Serie A, Inter compresa. Per Flick è un giocatore importante, ma non imprescindibile. Restando sui difensori, occhio anche al nome di Christensen, danese di 29 anni cercato in passato dai nerazzurri ma ai box almeno fino ad aprile per la rottura dei legamenti.

Gli altri due nomi che potrebbero essere offerti nell’ambito dell’operazione Bastoni, sono decisamente pesanti. Il primo, ma non in ordine, è quello di Ronald Araujo.

L’uruguagio è stato trattato dalla Juve nel gennaio di un anno fa e quest’anno è stato fuori a lungo per gravi problemi di salute mentale. Al di là di questo, è un giocatore fragile sul piano fisico (ha avuto seri infortuni nel recente passato) e ha uno stipendio molto alto, circa 7/8 milioni di euro netti.

Bastoni-Barcellona, anche Ferran Torres potrebbe essere offerto all’Inter

Guadagna un po’ di meno, circa 5/6 milioni il secondo grande nome che potrebbe essere offerto all’Inter. Parliamo di Ferran Torres, esterno spagnolo classe 2000 che a Chivu potrebbe fare molto comodo per un eventuale passaggio al 3-4-2-1 o 4-2-3-1.

Ferran Torres in azione col Barcellona
Bastoni, il Barcellona può offrire Ferran Torres all’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Con Araujo e soprattutto Ferran Torres, la società di Laporta proverebbe a percorrere la strada di uno scambio alla pari o quasi. Sappiamo bene, però, come l’Inter sia piuttosto restia agli scambi o comunque all’inserimento di contropartite. Per Bastoni, quindi, servirebbe verosimilmente un’offerta importante del tutto in denaro.

/7
2170

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU