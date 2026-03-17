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La Fiorentina pensa a Mandas, ritorno immediato in Serie A per il greco | CM

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Il futuro di Christos Mandas potrebbe essere ancora in Serie A con il portiere greco che piace alla Fiorentina in vista della prossima stagione.

Christos Mandas
Mandas pronto a tornare in Serie A in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il destino di David De Gea potrebbe essere lontano dalla Fiorentina con l’estremo difensore spagnolo che potrebbe salutare la società toscana alla fine della stagione in corso soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Europa League (possibile con la vittoria della Conference League).

Christos Mandas ha salutato la Lazio a metà stagione dopo aver ricoperto, nei primi mesi di questo campionato, il ruolo di vice di Ivan Provedel in biancoceleste. Acquistato dal Bournemouth a gennaio in prestito con diritto di riscatto (potrebbe diventare obbligo nel caso raggiungesse un certo numero di presenze), per l’estremo difensore greco la situazione non è cambiata granché con gli inglesi decisi a puntare su Petrovic tra i pali.

Il ritorno di Mandas in Serie A appare quindi più che probabile con la Fiorentina pronta ad affidargli il ruolo da titolare nel caso in cui il Bournemouth decidesse di non trattenerlo e De Gea intraprenda una nuova esperienza per la prossima stagione.

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