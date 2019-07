CALCIOMERCATO JUVENTUS PASTORELLO PARATICI / Federico Pastorello questo pomeriggio ha incontrato negli uffici della Juventus Fabio Paratici (uscito mezz'ora prima dell'agente di mercato), responsabile dell'area sport bianconera, e Federico Cherubini, suo braccio destro.

Possibile che si sia affrontato il discorso legato al futuro di Romelu, attaccante belga in uscita dalseguito dall'ma anche nome caldo per l'attacco bianconero.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI