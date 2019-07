CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / L'Inter non ha mollato Lukaku, ma il Manchester United - come riporta il 'Mirror' - ha lanciato un vero e proprio ultimatum ai nerazzurri. In sostanza il club inglese, che valuta il centravanti belga più di 80 milioni di euro, ha concesso solo altri sette giorni di tempo per provare a chiudere l'operazione. Questo perché i 'Red Devils' vogliono avere almeno il tempo necessario per eventualmente rimpiazzare il classe '93, considerato che il mercato britannico terminerà l'8 agosto.

Beppee Piero, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero fare una sorta di ultimo tentativo con una nuova proposta - 70 milioni più bonus? - non così troppo distante dalla richiesta dello United. Vedremo se basterà oppure no, in tal caso la dirigenza interista si fionderà su una delle alternative ora oggette di valutazione, su tutte Duvandell'Atalanta (il profilo senz'altro più simile, almeno fisicamente, a Lukaku) edel Lille, per il quale risulta si stia muovendo in maniera concreta il Valencia