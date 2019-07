CALCIOMERCATO ROMA JUNIOR MORAES / Questa potrebbe essere la settimana di Dzeko all'Inter. Per la sua successione, non è più un mistero, la Roma punta forte su Gonzalo Higuain. L'accordo con la Juventus per un prestito con obbligo c'è da tempo, quello che manca è però il sì del centravanti argentino. Sì che non è detto possa arrivare dato che il 'Pipita' ha tutta la voglia di riscattare proprio in bianconero la scorsa deludente e travagliata annata, ecco perché il club giallorosso si sta già guardando intorno per delle alternative.

Piace ma al momento il dominicano vorrebbe restare al Real Madrid . Un'ulteriore idea della Roma, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , è poi rappresentata da. Brasiliano naturalizzato ucraino, il numero 10 dello- con il quale è in ballo il rinnovo del contratto in scadenza nel- è ovviamente un calciatore che conosce bene e apprezza moltissimo il tecnico dei capitolini. Con lui, nella passata e prima stagione a Donetsk, il 32enne di Santos ha realizzato la bellezza di 26 gol e 12 assist. Difatti è stato il brasiliano che ha segnato di più in Europa. Esperto e bravo a giocare per la squadra, il classe '87 è un profilo preso in esame anche dalla stessa, al momento ancora orfana di attaccanti.