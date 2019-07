JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Scontro aperto tra la Fiorentina e la Juventus per Federico Chiesa: il club viola non ha gradito il pressing bianconero sul proprio talento che in un faccia a faccia con Joe Barone, braccio destro del presidente Commisso, ha ribadito la sua volontà di lasciare la società toscana.

Se la Fiorentina ha chiesto a Chiesa di dire pubblicamente la propria volontà,non ha perso tempo e ha contattato telefonicamente Fabio, responsabile dell'area sport della Juventus: lo riferisce il 'Corriere dello sport' che racconta di come la Fiorentina abbia protestato con la Juventus per il pressing sul ragazzo e ribadendo la volontà di non cedere Chiesa. Questa la situazione attuale ma con il mercato in chiusura ad inizio settembre si prospetta un lungo braccio di ferro per Chiesa.