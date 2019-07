Inter, ora all'attacco: da Lukaku a Leao e le nuove conferme su Dzeko dopo l'anticipazione di CM.IT, il punto

INTER LUKAKU LEAO DZEKO / Arriveranno due attaccanti, uno esperto e uno più giovane. Parola di Beppe Marotta, l'Ad dell'Inter che dopo il maxi-vertice con gli stati maggiori dell'Inter ha anche pubblicamente tranquillizzato il tecnico Antonio Conte annunciando che le sue richieste di calciomercato verranno accontentate.

Almeno nelle idee, se non esattamente nei nomi fatti dall'allenatore che in cima alla lista dei desideri aveva inserito e continua a cerchiare in rosso quello di Romelu Clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato.

L'Inter farà il possibile per cercare di arrivare al belga e starebbe preparando una nuova offerta ritoccata verso l'alto, ma acquistarlo alle condizioni che chiede il ManchesterUnited (83 milioni di euro) è fuori dai parametri nerazzurri, soprattutto senza l'uscita di altri big in vendita, a partire da Mauro Icardi. Attenzione quindi alle alternative, con il nome di Rafael Leao del Lille che nonostante la fortissima concorrenza dei top club europei è un'ipotesi calda e costa di fatto la metà di Lukaku. Può essere lui quindi il giovane di prospettiva da affiancare all'attaccante più esperto, dove invece i segnali ormai convergono tutti su Edin Dzeko. Questa settimana, come anticipato da Calciomercato.it, al rientro in Italia dei dirigenti nerazzurri la trattativa con la Roma può sbloccarsi. Conferme in questo senso arrivano anche da 'La Gazzetta dello Sport' che segnala il bosniaco sempre più vicino ai nerazzurri.