CALCIOMERCATO CHIEVO VIGNATO BAYERN MONACO / Dal Chievo al Bayern Monaco. Questo il sogno di Emanuel Vignato, stellina classe 2000 dei gialloblù che nell'ultima stagione di Serie A ha messo insieme 10 presenze ed un goal. Stando a quanto rivelato da 'L'Arena' l'italo-brasiliano, insieme al proprio procuratore Tullio Tinti, avrebbe preso la decisione sul futuro, raggiungendo un accordo di massima con il Bayern Monaco.

La prospettiva per il millennial del Chievo sarebbe quella di giocare nella seconda squadra della Baviera, appena promossa nella Serie C tedesca.

L'ostacolo però è rappresentato dal Chievo che non vorrebbe svendere il ragazzo, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2020, ma preferirebbe fargli prolungare il contratto per poter ottenere una cifra superiore. Il Bayern invece non vuole spingere troppo oltre l'investimento.