CALCIOMERCATO INTER BALE REAL MADRID CINA/ Il futuro di Gareth Bale sembra decisamente lontano da Madrid. Le parole in conferenza stampa di Zidane hanno aperto definitivamente alla cessione dell'esterno offensivo gallese, negli ultimi mesi accostato anche all'Inter per questa sessione di calciomercato.

Per le ultime notizie sulla finestra estiva dei trasferimenti---> clicca qui!

Stando inoltre a quanto riportato da 'Cadena Ser', radio spagnola, Bale avrebbe anche rifiutato la possibilità di un trasferimento in Cina. Ciò potrebbe essere un vantaggio per l'Inter, che avrebbe meno concorrenza per l'ex giocatore del Tottenham. In questo momento però, per la bandiera gallese non ci sarebbero offerte dall'Europa.