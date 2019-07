JUVENTUS POGBA / Dopo tanti innesti importanti, Juventus e RealMadrid vivono una fase simile di mercato in cui entrambe le società devono vendere alcuni pezzi pregiati per potersi avviare alla parte finale del mercato in cui si proverà l'assalto ad un altro grande sogno comune: Paul Pogba.

I bianconeri continuano a sognare il ritorno del francese, ma le 'Merengues' sono l'insidia più ingombrante nella corsa al centrocampista che, in ogni caso, potrebbe vivere una svolta a sorpresa.

Nonostante le dichiarazioni dell'agente Mino Raiola che ha fatto capire l'intenzione del calciatore di cambiare aria, secondo il tabloid britannico 'Metro' il suo destino dovrebbe essere la permanenza al ManchesterUnited. La dirigenza dei 'Red Devils' infatti continua a sparare altissimo per respingere gli assalti e nel frattempo sta preparando un maxi-rinnovo di contratto per convincerlo definitivamente a dimenticare le sirene d'addio.