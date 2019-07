CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA HIGUAIN / "Gonzalo, resta con noi". E' il coro che rimbomba sui social in queste ore successive all'amichevole precampionato tra Juventus e Tottenham, persa dai bianconeri grazie al capolavoro di Kane allo scadere.

Autore di un'ottima prova, il 'Pipita' è andato in rete al minuto 56 con una bella rasoiata dal limite dell'area. Così, nonostante Higuain sia vicino alla Roma , si sono moltiplicati i messaggi in favore di un suo pieno reintegro nel progetto juventino. D'altro canto, vanno segnalati anche i commenti positivi dei sostenitori giallorossi, che già pregustano il suo arrivo nella Capitale: clicca qui per restare aggiornato sulle news di mercato e non solo. Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi.