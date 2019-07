ROMA HIGUAIN CAPITANO TOTTENHAM / Gonzalo Higuain è sempre nel mirino della Roma, ma dalla sfida di International Champions Cup tra Juventus e Tottenham c'è un segnale che può cambiare le carte in tavola.

L'argentino è andato in gol dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa, ha sfiorato la rete del possibile 3-2 e soprattutto, dopo l'uscita di, ha ricevuto la fascia di capitano. Nella sfida contro gli inglesi, l'argentino è senz'altro risultato uno dei più positivi tra i bianconeri. Il giocatore è ad un passo dal trasferimento alla Roma , che questo possa essere un segnale di una possibile permanenza? O semplicemente un segno di riconoscimento per quella che potrebbe essere l'ultima gara in bianconero del 'Pipita'?