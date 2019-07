p>CALCIOMERCATO FILIPE LUIS ATLETICO MADRID FLAMENGO / Dopoedè giunto il momento anche dell'addio didall': il terzino brasiliano, svincolatosi dai 'Colchoneros', è pronta a tornare in patria e a diventare un nuovo giocatore del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'As' è stato infatti trovato l'accordo tra il giocatore e il club brasiliano: pronto un contratto di due anni e mezzo per il terzino che è stato cercato anche da diversi club di Serie A. Come per Godin, anche Filipe Luis terrà una conferenza stampa per salutare tutto il mondo Atletico.