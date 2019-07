p>CALCIOMERCATO LAZIO SZOBOSZLAI / Ladi Claudioè chiamata nelle prossime settimane a prendere una decisione definitiva sul futuro di: come raccontato da 'Calciomercato.it', il centrocampista serbo sarebbe intenzionato a cambiare aria ma per portarlo via dalla capitale servirà un'offerta importante che superi i 70 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il ds Tare però inizia a guardarsi attorno per cercare un profilo all'altezza in grado di colmare l'eventuale partenza di Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da 'RadioSei', in pole ci sarebbe Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo. Il cartellino del classe 2000 è di circa 20 milioni di euro, ma la Lazio sarebbe intenzionata ad inserire l'ex Valon Berisha nella trattativa.