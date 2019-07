JUVENTUS COMMISSO CHIESA / Dopo l'incontro di martedì, domani ci potranno essere novità definitive per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa in maglia viola. Il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso, punta a mettere il giovane talento azzurro, tra i principali obiettivi di mercato della Juventus, al centro del progetto viola.

Commisso, nell'incontro di domani, proporrà aun rinnovo di contratto.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come sarà impossibile per i viola pareggiare l'offerta bianconera, ma al giocatore sarà fatta una proposta importante. Innanzitutto dal punto di vista economico, con uno stipendio corrispondente al doppio di quello attualmente percepito: oltre tre milioni di euro netti a stagione (circa quindici nei prossimi anni di contratto). Inoltre al ragazzo sarà garantita la fascia di capitano, un super sponsor come testimonial negli Stati Uniti e l'impegno di costruire una squadra competitiva nei prossimi anni, in grado di disputare competizioni europee. Bisognerà però vedere se tutto questo potrà bastare a convincere Chiesa.