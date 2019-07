MILAN PRAET CORREA CUTRONE SILVA /Sfumato Jordan Veretout, finito alla Roma, il Milan è pronto a bussare nuovamente alla porta della Sampdoria per Dennis Praet. Il centrocampista belga è tornato dunque in cima alla lista degli obiettivi rossoneri per rafforzare la linea mediana. Il Milan da tempo pensa ad una possibile offensiva per il giocatore, che però piace anche a diversi club esteri come Valencia e Arsenal. In più per il suo cartellino il presidente Ferrero chiede almeno 25 milioni di euro.

Ecco dunque che, come riferisce il 'Corriere dello Sport', il club rossonero dovrà prima cedere per poi poter presentare un'offerta adeguata alla società ligure. E gli indiziati maggiori ad una cessione sono Andre Silva e Cutrone. Dai due attaccanti il Milan vorrebbe ricavare circa un totale di 60 milioni di euro, rispettivamente 35 dal portoghese e 25 dall'italiano, per una plusvalenza complessiva di 40 milioni di euro. Alla regia di tutto questo ci sarebbe Jorge Mendes, che lavora nel frattempo per portare in rossonero Angel Correa dall'Atletico Madrid. Sarebbe lui a quel punto la prima opzione per il reparto offensivo. Ma la dirigenza lavora senza fretta.